Седокову госпитализировали после смерти бывшего мужа по настоянию невролога

Певица Анна Седокова была госпитализирована по настоянию невролога после сообщения о смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артистки.

По его словам, Седокова находится в состоянии аффекта и нуждается в медицинском наблюдении.

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В ночь на 17 декабря стало известно, что тело 32-летнего Яниса Тиммы было обнаружено в центре Москвы.

Предварительной причиной смерти названо самоубийство. Рядом с погибшим нашли мобильный телефон, в котором, как утверждается, было его последнее пожелание. Обстоятельства происшествия выясняются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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