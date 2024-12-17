Седокову госпитализировали после смерти бывшего мужа по настоянию невролога

Певица Анна Седокова была госпитализирована по настоянию невролога после сообщения о смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артистки.

По его словам, Седокова находится в состоянии аффекта и нуждается в медицинском наблюдении.