Седьмой дом снесли по программе реновации в Царицыно

Седьмую пятиэтажку снесли по программе реновации в районе Царицыно, она стала 22 демонтированным домом в Южном административном округе (ЮАО). Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что дом находился на улице Ереванская, дом 6, корпус 2. Жители пятиэтажки переехали в новостройку на Каспийской улице, дом 28/4.

Так, здание было демонтировано с помощью технологии «умного» сноса, которая стала стандартом для программы реновации. Ключевыми принципами «умного» сноса являются экологичность, безопасность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

При этом еще одним из приоритетов «умного» сноса является максимально возможное сохранение ближайших деревьев. Таким образом, их закрывают специальными коробами, чтобы сберечь от возможных повреждений.

