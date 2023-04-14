«Сделать модным!»: Названы способы увеличить рождаемость в России
Если бы знаменитые люди и блогеры постоянно говорили о рождении детей, это давно стало бы модно, отметил в эфире НСН независимый эксперт Вадим Коженов.
Для того, чтобы поднять демографию в России, необходимо сделать рождение детей «модным», а также пересмотреть логику господдержки, заявил президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«На мой взгляд, самое правильное – сделать так, чтобы рождение детей стало модным. Собрать всех этих девочек-блогерш с миллионами подписчиков, и озадачить или заплатить, чтобы они постоянно говорили: вот я беременна, или хочу забеременеть… И за год это станет «модно»», - сказал Коженов.
Он также отметил, что российским властям стоило бы пересмотреть «логику господдержки», в частности материнского капитала.
«А еще нужно пересмотреть логику господдержки. Сейчас материнский капитал выдается не совсем деньгами – можете обучение ребенку оплатить… Но его ведь еще вырастить нужно! Ему коляска, кроватка нужна. Я бы, может, давал бы 200 тысяч из маткапитала сразу деньгами, и дальше в месяц 10-15 тысяч на протяжении трех лет. А в три года ребенка уже можно отдать в садик… И тогда будет какая-то уверенность. И не надо тогда рассуждать о миграции», - резюмировал Коженов.
Ране, 13 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России обсуждают возможные дополнительные меры поддержки семей и рождаемости в стране.
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