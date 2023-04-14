«Сделать модным!»: Названы способы увеличить рождаемость в России

Для того, чтобы поднять демографию в России, необходимо сделать рождение детей «модным», а также пересмотреть логику господдержки, заявил президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«На мой взгляд, самое правильное – сделать так, чтобы рождение детей стало модным. Собрать всех этих девочек-блогерш с миллионами подписчиков, и озадачить или заплатить, чтобы они постоянно говорили: вот я беременна, или хочу забеременеть… И за год это станет «модно»», - сказал Коженов.