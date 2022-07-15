СДЭК проводит расследование из-за возможной утечки личных данных
В российской логистической компании СДЭК заявили, что в компании проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства возможно утечки данных клиентов, сообщает РБК.
Как заявила PR-директор СДЭК Анна Иоспа, в настоящее время проводится внутреннее расследование. От каких-либо дополнительных комментариев она отказалась.
Утечка могла затронуть миллионы человек и несколько тысяч контрагентов.
Напомним, штрафы за утечку личных данных могут стать соразмерны критичности и объемам информации, ушедшей в сеть. Также предлагается определить порядок установления виновного в утечке персональных данных.
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