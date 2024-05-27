СДЭК не выдает посылки из-за сбоя больше суток
На сайте сервиса доставки грузов СДЭК произошел масштабный сбой, из-за чего приостановлена выдача и прием посылок. Это сделано для того, чтобы не допустить ошибок в ручной обработке заказов, сообщил РБК.
Компания прокомментировала, что активно занимается решением проблемы и уже находится на финальном этапе исправления. СДЭК восстановит работу пунктов выдачи и продолжит работу в штатном режиме с завтрашнего дня. Помимо этого, компания принесла извинения за неудобства.
Также СДЭК собирается сделать анализ данной ситуации и принять меры, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем.
О том, что компания приостанавливает обработку заказов стало известно 26 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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