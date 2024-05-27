СДЭК не выдает посылки из-за сбоя больше суток

Компания прокомментировала, что активно занимается решением проблемы и уже находится на финальном этапе исправления. СДЭК восстановит работу пунктов выдачи и продолжит работу в штатном режиме с завтрашнего дня. Помимо этого, компания принесла извинения за неудобства.

Также СДЭК собирается сделать анализ данной ситуации и принять меры, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем.

О том, что компания приостанавливает обработку заказов стало известно 26 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

