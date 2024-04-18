Названы самые дорогие заказы россиян из-за рубежа в 2024 году

Издание ссылается на данные исследования сервиса CDEK.Shopping, согласно которым гражданин РФ заплатил за товар 1 177 156 рублей.

На втором месте оказался системный блок Apple Mac Pro, который обошёлся заказчику в 1 117 075 рублей, замкнул тройку лидеров настольный ПК Apple Mac Studio M1 Ultra, за который гражданин РФ заплатил 880 839 рублей.

Также в список попали зимние ботинки от Louis Vuitton за 731 725 рублей, сумка этого же бренда за 652 370 рублей и часы Tank Must de Cartier за 386 903 рублей.

Ранее в компании «СДЭК» заявили, что в январе 2024 года россияне отправили более 1,3 млн посылок, сообщает RT.

