Названы самые дорогие заказы россиян из-за рубежа в 2024 году
PTZ-камера FR7 Cinema Line фирмы Sony стала самым дорогим заказом россиянина из-за границы с начала 2024 года. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на данные исследования сервиса CDEK.Shopping, согласно которым гражданин РФ заплатил за товар 1 177 156 рублей.
На втором месте оказался системный блок Apple Mac Pro, который обошёлся заказчику в 1 117 075 рублей, замкнул тройку лидеров настольный ПК Apple Mac Studio M1 Ultra, за который гражданин РФ заплатил 880 839 рублей.
Также в список попали зимние ботинки от Louis Vuitton за 731 725 рублей, сумка этого же бренда за 652 370 рублей и часы Tank Must de Cartier за 386 903 рублей.
Ранее в компании «СДЭК» заявили, что в январе 2024 года россияне отправили более 1,3 млн посылок, сообщает RT.
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