Счетная палата сообщила о неэффективности системы ОМС
Медицинская помощь, которая оказывается россиянам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), может распределяться неэффективно, сообщает Ura.ru.
Как сообщается, из-за недостатков механизмов финансового обеспечения, задолженность регионов друг перед другом растет, а правила работы разработчиков территориальных программ ОМС недостаточно конкретны.
«Правила распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями недостаточно транспарентны и конкретны… Это приводит к рискам неэффективного распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями в сфере ОМС», — следует из документа.
Как сообщалось ранее, главы российских регионов обращаются к своим кураторам в правительстве страны с просьбами о перераспределении лимитов на обязательное медицинское страхование (ОМС) из-за долгов территориальных фондов ОМС (ТФОМС), возникших на фоне пандемии.
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