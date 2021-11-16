Счетная палата сообщила о неэффективности системы ОМС

Как сообщается, из-за недостатков механизмов финансового обеспечения, задолженность регионов друг перед другом растет, а правила работы разработчиков территориальных программ ОМС недостаточно конкретны.

«Правила распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями недостаточно транспарентны и конкретны… Это приводит к рискам неэффективного распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями в сфере ОМС», — следует из документа.

Как сообщалось ранее, главы российских регионов обращаются к своим кураторам в правительстве страны с просьбами о перераспределении лимитов на обязательное медицинское страхование (ОМС) из-за долгов территориальных фондов ОМС (ТФОМС), возникших на фоне пандемии.

