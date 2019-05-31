Счетная палата предложила расширить использование маткапитала

Счетная палата предложила расширить использование материнского капитала. Это необходимо сделать, в том числе для того, чтобы сократить сумму отложенных обязательств государства. Как пишут «Известия», об этом заявила аудитор СП Светлана Орлова. Она отметила, что на 1 января 2019 года обязательства уже составляют около полутора триллиона рублей. Аудитор также выступила против роста ставок по ипотеке. По ее словам, у семей должна быть возможность использовать средства маткапитала не только на выплату процентов по кредиту.

Кроме того, Светлана Орлова подчеркнула, что смысл не только в том, чтобы люди получили какие-то деньги, а в том, чтобы этих денег им хватило на решение своих конкретных проблем. Как напоминает Ura.ru, размер материнского капитала в текущем году составляет 453 тыс. рублей. В следующем он вырастет до 470 тыс., а в 2021-ом — до 489.