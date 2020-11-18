Счетная палата обнаружила аномальные IT-расходы некоторых министерств

Расходы нескольких министерств и ведомств на информационные технологии в 2019 году выросли в 11-12 раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

В ведомстве отметили, что обнаруженные аномалии могут послужить стимулом для специальных исследований. Так, Минобрнауки на информационные технологии потратило 1,6 млрд рублей, что в 11-12 раз превышает ежегодные траты ведомства в 2014-2018 годах.

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Росгвардия и МВД увеличили бюджет в 1,5 раза – до 4,5 и 10 млрд рублей соответственно. Генпрокуратура потратила на IT 8,5 миллиардов рублей, что в 3 раза превышает бюджет прошлого года. Минэкономики увеличило затраты на информационные технологии в 4 раза, до 1,7 млрд рублей.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новый подход к информатизации ведомств. Новая система цифровой трансформации ведомств предполагает формирование пула «цифровых чиновников». Кроме того, ежегодные ведомственные планы информатизации расширяются на срок до трех лет.

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ФОТО: РИА Новости
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