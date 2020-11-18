Счетная палата обнаружила аномальные IT-расходы некоторых министерств

Расходы нескольких министерств и ведомств на информационные технологии в 2019 году выросли в 11-12 раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

В ведомстве отметили, что обнаруженные аномалии могут послужить стимулом для специальных исследований. Так, Минобрнауки на информационные технологии потратило 1,6 млрд рублей, что в 11-12 раз превышает ежегодные траты ведомства в 2014-2018 годах.