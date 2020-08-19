Счетная палата нашла в исполнении бюджета нарушения на 50 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, приводит РИА Новости слова главы ведомства Алексея Кудрина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам Кудрина, по итогам 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом, обнаружено 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета, им уже отправили документы по эти фактам.

Нарушения на 50 миллиардов рублей, как рассказал Кудрин, связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, неправильным бухучетом и нарушениями в процедурах госзакупок.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал НСН те меры, которые могли спасти экономику России от краха, но так и не были предприняты.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Владимир ПутинАлексей КудринСчетная ПалатаРоссия
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