Счетная палата нашла в исполнении бюджета нарушения на 50 млрд рублей

По словам Кудрина, по итогам 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом, обнаружено 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета, им уже отправили документы по эти фактам.

Нарушения на 50 миллиардов рублей, как рассказал Кудрин, связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, неправильным бухучетом и нарушениями в процедурах госзакупок.

Ранее научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал НСН те меры, которые могли спасти экономику России от краха, но так и не были предприняты.

