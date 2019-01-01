Матвиенко рассказала, в чём заключается счастье
Счастье человека – в гармонии. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что считает себя счастливым человеком. Как пишет ТАСС, такое заявление спикер Совфеда сделала во время выступления на форуме «Территория смыслов».
Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что счастье для неё — это то, что всю жизнь она занимается любимым делом, где добилась определенных успехов. По её словам, за все 47 лет трудового стажа она была востребована. При этом председатель Совфеда поблагодарила свою семью, которая поддерживала её во всех начинаниях.
Ранее НСН писала, что свой секрет счастья раскрыл тибетский духовный лидер Далай-лама. Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что это состояние связано не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, а с «шестым сознанием» и «покоем ума». Далай-лама придерживается точки зрения о том, что настоящее счастье вызывают переживания ментального характера.
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