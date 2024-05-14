Рособрнадзор: Тренировочные экзамены перед ЕГЭ пройдут 15 мая

Число погибших в результате воскресного обрушения подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 16 человек Президент России посетит Китай 16-17 мая Минпросвещения создаст единый информационный портал с актуальной базой вакансий для педагогов Доходы видео-пиратов в России за прошлый год сократились на 16% Турпоток россиян в Азию и Африку на майских праздниках вырос более чем на треть