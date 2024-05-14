Рособрнадзор: Тренировочные экзамены перед ЕГЭ пройдут 15 мая

Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В ходе тренировок будут отработаны все технические моменты, а также действия организаторов и специалистов.

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Выпускники также смогут потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2024 года.

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание сдачи единого государственного экзамена в 2024 году 22 апреля.

Так, 23 мая пройдут экзамены по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по базовой и профильной математике. Согласно обновленному расписанию, 4 июня состоятся ЕГЭ по обществознанию и физике, 7 и 8 июня — по информатике и иностранным языкам (устная часть), 11 июня — по истории, биологии и иностранным языкам (письменная часть), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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