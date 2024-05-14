Рособрнадзор: Тренировочные экзамены перед ЕГЭ пройдут 15 мая
Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ пройдет 15 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
В ходе тренировок будут отработаны все технические моменты, а также действия организаторов и специалистов.
Выпускники также смогут потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2024 года.
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание сдачи единого государственного экзамена в 2024 году 22 апреля.
Так, 23 мая пройдут экзамены по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по базовой и профильной математике. Согласно обновленному расписанию, 4 июня состоятся ЕГЭ по обществознанию и физике, 7 и 8 июня — по информатике и иностранным языкам (устная часть), 11 июня — по истории, биологии и иностранным языкам (письменная часть), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист Карабанов объяснил уголовное преследование чиновников Минобороны
- Рособрнадзор: Тренировочные экзамены перед ЕГЭ пройдут 15 мая
- В России могут запретить ввозить цветы из недружественных стран
- Еврокомиссия: Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС
- Ургант уехал в Грузию после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы
- «Азбука со Смешариками» познакомит с обычаями эвенков и чукчей
- ЕС расширил санкции против Ирана из-за поставок ракет и БПЛА
- Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС в 2024 году
- Верховный суд отказался смягчать приговор Кара-Мурзе
- Актриса Судзиловская сыграет в спектакле «Журчат ручьи»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru