«Сбоя не было»: Альфа-Банк объяснил неполадки с приложением техническими работами
Клиенты Альфа-Банка могли столкнуться с проблемой входа в приложение из-за технических работ, сейчас все неполадки устранены, сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
В банке уточнили, что никакого сбоя не было, а проводились технические работы, поэтому у некоторых клиентов возникли сложности со входом в Альфа-Онлайн.
Некоторое время назад сотрудница банка в беседе с RTVI сообщила о глобальном сбое. По ее словам, клиенты жаловались на проблемы со входом в приложение, невозможностью использовать систему СБП, а также проблему с внутренними программами у сотрудников компании.
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