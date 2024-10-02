«Сбоя не было»: Альфа-Банк объяснил неполадки с приложением техническими работами

Клиенты Альфа-Банка могли столкнуться с проблемой входа в приложение из-за технических работ, сейчас все неполадки устранены, сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

В банке уточнили, что никакого сбоя не было, а проводились технические работы, поэтому у некоторых клиентов возникли сложности со входом в Альфа-Онлайн.