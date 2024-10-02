«Сбоя не было»: Альфа-Банк объяснил неполадки с приложением техническими работами

Клиенты Альфа-Банка могли столкнуться с проблемой входа в приложение из-за технических работ, сейчас все неполадки устранены, сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

В банке уточнили, что никакого сбоя не было, а проводились технические работы, поэтому у некоторых клиентов возникли сложности со входом в Альфа-Онлайн.

В мессенджере Telegram снова произошел сбой

Некоторое время назад сотрудница банка в беседе с RTVI сообщила о глобальном сбое. По ее словам, клиенты жаловались на проблемы со входом в приложение, невозможностью использовать систему СБП, а также проблему с внутренними программами у сотрудников компании.

Ранее в компании «Яндекс» объяснили лишние списания денег за поездки на такси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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