Сбой зафиксирован в работе «ВКонтакте»
Сбой произошёл в работе социальной сети «ВКонтакте», сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
В частности, жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов России.
Всего зафиксировано 8 591 обращение: 89% пользователей сообщили о проблемах с загрузкой сайта, 9% - о невозможности войти в аккаунт, ещё 2% - о проблемах с доставкой сообщений.
Ранее Downdetector сообщил о проблемах в работе Instagram.
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