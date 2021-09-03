Сбой зафиксирован в работе «ВКонтакте»

Сбой произошёл в работе социальной сети «ВКонтакте», сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и других городов России.

Всего зафиксировано 8 591 обращение: 89% пользователей сообщили о проблемах с загрузкой сайта, 9% - о невозможности войти в аккаунт, ещё 2% - о проблемах с доставкой сообщений.

Ранее Downdetector сообщил о проблемах в работе Instagram.

