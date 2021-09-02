Россияне жалуются на серьезные сбои в работе Instagram
В России в четверг зафиксированы существенные проблемы с работой Instagram.
Как свидетельствую данные сайта Downdetector, около 13:00 по московскому времени начался существенный рост жалоб пользователей, число которых все увеличивается.
65% пользователей отмечают, что приложение не загружает публикации, 23% не могут авторизоваться, у 12% не работает веб-версия.
На момент написания материала публикации в Instagram то отражаются, то нет. При заходе на чужие страницы появляется надпись о невозможности обновить ленту.
По данными СМИ, проблема затронула не только Россию, но и Индию, Украину, Узбекистан и ряд других стран.
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