Россияне жалуются на серьезные сбои в работе Instagram

В России в четверг зафиксированы существенные проблемы с работой Instagram.

Как свидетельствую данные сайта Downdetector, около 13:00 по московскому времени начался существенный рост жалоб пользователей, число которых все увеличивается.

65% пользователей отмечают, что приложение не загружает публикации, 23% не могут авторизоваться, у 12% не работает веб-версия.

На момент написания материала публикации в Instagram то отражаются, то нет. При заходе на чужие страницы появляется надпись о невозможности обновить ленту.

По данными СМИ, проблема затронула не только Россию, но и Индию, Украину, Узбекистан и ряд других стран.

