Сбой зафиксирован в работе App Store
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе приложения App Store, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Основная масса жалоб поступила от абонентов Ростелекома, «Мегафона» и МТС, и связана с проблемами, которые возникают при попытке скачать и обновить программу.
Ранее пользователи «Билайн» массово пожаловались на сбои в работе сотового оператора. В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодара, Саратова, Воронежа, Ставрополя и других российских городов
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