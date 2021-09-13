Сбой зафиксирован в работе App Store

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе приложения App Store, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Основная масса жалоб поступила от абонентов Ростелекома, «Мегафона» и МТС, и связана с проблемами, которые возникают при попытке скачать и обновить программу.

Ранее пользователи «Билайн» массово пожаловались на сбои в работе сотового оператора. В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодара, Саратова, Воронежа, Ставрополя и других российских городов

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Фото: pixabay.com/ 3005398
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