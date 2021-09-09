Сбой зафиксирован в работе «Билайна»
Пользователи «Билайн» массово пожаловались на сбои в работе сотового оператора, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодара, Саратова, Воронежа, Ставрополя и других российских городов.
Большинство сообщений были связаны с проблемами в работе веб-сайта оператора - о них заявили 40% пользователей. Еще 38% граждан пожаловались на работу мобильного интернета.
Ранее пользователи Telegram из России, Украины, Германии и других стран пожаловались на сбои в работе мессенджера. 75% сообщили о проблемах с подключением, ещё 25% - на трудности с отправкой сообщений.
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