Сбой зафиксирован в работе «Билайна»

Пользователи «Билайн» массово пожаловались на сбои в работе сотового оператора, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодара, Саратова, Воронежа, Ставрополя и других российских городов.

Большинство сообщений были связаны с проблемами в работе веб-сайта оператора - о них заявили 40% пользователей. Еще 38% граждан пожаловались на работу мобильного интернета.

Ранее пользователи Telegram из России, Украины, Германии и других стран пожаловались на сбои в работе мессенджера. 75% сообщили о проблемах с подключением, ещё 25% - на трудности с отправкой сообщений.

