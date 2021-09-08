Сбой произошел в работе мессенджера Telegram
8 сентября 202109:41
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера.
По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на интернет-ресурсах, на 9:03 по московскому времени было зарегистрировано 215 жалоб на работу Telegram.
Большинство юзеров (75%) сообщают о проблемах с подключением. Еще 25% пользователей жалуются на трудности с отправкой сообщений.
Неполадки зафиксированы в России, Украине, Германии и других странах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru