Сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на интернет-ресурсах, на 9:03 по московскому времени было зарегистрировано 215 жалоб на работу Telegram.

Большинство юзеров (75%) сообщают о проблемах с подключением. Еще 25% пользователей жалуются на трудности с отправкой сообщений.

Неполадки зафиксированы в России, Украине, Германии и других странах.

