Сбой произошел в работе «Яндекса»
Пользователи «Яндекса» пожаловались на проблемы в работе сервисов компании, следует из данных отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов портала Downdetector.
Отмечается, что перебои в работе «Яндекса» начались около 18:26 по московскому времени. Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов сообщали о неполадках на сайте (85%) и проблемах с почтой (15%).
Кроме того, как отметили в «Яндексе», по техническим причинам произошли сбои в работе сервиса такси, каршеринга и доставки Яндекс Go. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, «у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через Яндекс Go», сейчас работа сервиса восстановлена.
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