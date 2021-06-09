Сбой произошел в работе «Яндекса»

Отмечается, что перебои в работе «Яндекса» начались около 18:26 по московскому времени. Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов сообщали о неполадках на сайте (85%) и проблемах с почтой (15%).

Кроме того, как отметили в «Яндексе», по техническим причинам произошли сбои в работе сервиса такси, каршеринга и доставки Яндекс Go. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, «у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через Яндекс Go», сейчас работа сервиса восстановлена.

