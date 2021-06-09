Сбой произошел в работе «Яндекса»

Пользователи «Яндекса» пожаловались на проблемы в работе сервисов компании, следует из данных отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов портала Downdetector.

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Отмечается, что перебои в работе «Яндекса» начались около 18:26 по московскому времени. Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов сообщали о неполадках на сайте (85%) и проблемах с почтой (15%).

Кроме того, как отметили в «Яндексе», по техническим причинам произошли сбои в работе сервиса такси, каршеринга и доставки Яндекс Go. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, «у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через Яндекс Go», сейчас работа сервиса восстановлена.

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ФОТО: flickr.com // Gregory Jost
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