ФАС завела дело против «Яндекса» из-за нарушений в поисковой выдаче

Федеральная антимонопольная служба ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения закона о конкуренции, сообщает URA.RU.

В сообщении ведомства сказано, что «организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа о предупреждении создания дискриминационных условий на рынке поиска». ФАС считает, что «Яндекс» предоставлял своим сервисам преимущественные возможности при выдаче в поисковой системе.

Предупреждение о незаконных действия ФАС вынесла «Яндексу» еще в феврале. Компания должна была до 1 апреля обеспечить равные условия для всех участников рынка, включая своих конкурентов.