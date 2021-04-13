ФАС завела дело против «Яндекса» из-за нарушений в поисковой выдаче

Федеральная антимонопольная служба ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения закона о конкуренции, сообщает URA.RU.

В сообщении ведомства сказано, что «организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа о предупреждении создания дискриминационных условий на рынке поиска». ФАС считает, что «Яндекс» предоставлял своим сервисам преимущественные возможности при выдаче в поисковой системе.

Предупреждение о незаконных действия ФАС вынесла «Яндексу» еще в феврале. Компания должна была до 1 апреля обеспечить равные условия для всех участников рынка, включая своих конкурентов.

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Представители «Яндекса» в ответ заявили, что их сервисы не имеют преимуществ в поисковой выдаче, а показ основан на «конкретной и прозрачной метрике для полезности пользователя».



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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