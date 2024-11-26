Сбившего пятерых пешеходов в Челябинске водителя арестовали на 15 суток
Водителя, сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и уехавшего с места ДТП, арестовали на 15 суток, сообщили РИА Новости в мировом суде.
На суде Алексей Корягин заявил, что в момент аварии не понял, как въехал в людей — думал, что зеркалом зацепил ограждение. При этом вину он все-таки признал — это и наличие у него двух детей стало смягчающими обстоятельствами, передает местный портал 74.ru.
«Есть нарушение — должна быть мера ответственности. Полностью согласен. Жаль только, что арест не позволит здесь и сейчас помочь потерпевшим», — ответил мужчина на вопрос о том, согласен ли он с решением суда.
Напомним, ДТП произошло накануне. В результате аварии пятеро пострадавших, в том числе 11-месячный ребёнок, были госпитализированы с различными травмами, напоминает RT. По предварительной информации, водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четыре человека погибли после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Новой Каховке
- Умер самый старый мужчина в мире
- Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%
- В деле погибшей в загоне со свиньями школьницы появился подозреваемый
- Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте
- Посла Великобритании вызвали в МИД России
- Сбившего пятерых пешеходов в Челябинске водителя арестовали на 15 суток
- В Литве обнаружили «черные ящики» разбившегося самолета DHL
- Глава Башкирии Хабиров заявил об особых отношениях с Казахстаном
- До 21 тысячи человек в Смоленской области остаются без света с пятницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru