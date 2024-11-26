Сбившего пятерых пешеходов в Челябинске водителя арестовали на 15 суток

На суде Алексей Корягин заявил, что в момент аварии не понял, как въехал в людей — думал, что зеркалом зацепил ограждение. При этом вину он все-таки признал — это и наличие у него двух детей стало смягчающими обстоятельствами, передает местный портал 74.ru.

«Есть нарушение — должна быть мера ответственности. Полностью согласен. Жаль только, что арест не позволит здесь и сейчас помочь потерпевшим», — ответил мужчина на вопрос о том, согласен ли он с решением суда.

Напомним, ДТП произошло накануне. В результате аварии пятеро пострадавших, в том числе 11-месячный ребёнок, были госпитализированы с различными травмами, напоминает RT. По предварительной информации, водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения.

