Сбившая трех детей в Москве Валерия Башкирова вышла по УДО
Скопинский районный суд в Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освободждении Валерии Башкировой, которая сбила троих детей в Москве, сообщает РИА Новости.
Резонансное ДТП произошло в июле 2021 года на улице Авиаторов. Управлявшая автомобилем Mazda Башкирова сбила троих детей, которые переходили дорогу на нерегулируемому переходу вместе со старшими родственниками. Двое несовершеннолетних скончались в больнице.
Солнцевский суд Москвы признал Башкирову виновной и приговорил её пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Таким образом девушка освободилась по УДО через два года. Отмечается, что после освобождения Башкировой в течении 2,5 лет будет запрещено управлять транспортом.
Ранее Новосибирский экс-депутат, сбивший шестилетнего ребенка и и уехавший с места ДТП, получил 10 месяцев исправительных работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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