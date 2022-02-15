Мосгорсуд утвердил приговор девушке, которая сбила троих детей в Солнцево

Мосгорсуд оставил без изменений приговор Солнцевского суда Москвы, который на пять лет отправил в колонию-поселение Валерию Башкирову, сбившую трёх детей в районе Солнцево, сообщает РИА Новости.

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Согласно решению суда, после освобождения виновница ДТП также будет лишена водительских прав на срок два года и шесть месяцев.

Ранее прокуратура Москвы обжаловала приговор Башкировой, потребовав осудить её на шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщает RT.

Трагедия произошла 16 июля 2021 года на улице Авиаторов. Автомобиль Mazda под управлением студентки Башкировой сбил троих детей, которые переходили дорогу на нерегулируемом переходе вместе со старшими родственниками. Двое детей впоследствии скончались в больнице.

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ФОТО: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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