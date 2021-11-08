Сбербанк запустит программу выкупа машин у частников

Покупатель сможет провести выездную диагностику для оценки машины. Техосмотр будут проводить специалисты. В сервисе также доступна криминалистическая экспертиза. Купить автомобиль можно будет через несколько часов после осмотра.

В программе можно приобрести леворульные машины с пробегом не более 200 тысяч км. Возраст автомобиля не должен составлять больше 10 лет.

