Сбербанк запустит программу выкупа машин у частников
Онлайн сервис купле-продажи автомобилей «СберАвто» запустит программу покупки автомобилей у частников, сообщают «Известия».
«Выкуп осуществляется специалистами сервиса после оценки состояния авто и его рыночной стоимости. Сделка проходит в одном из отделений Сбера, владелец получает договор купли-продажи, средства перечисляются на расчетный счет», — говорится в сообщении.
Покупатель сможет провести выездную диагностику для оценки машины. Техосмотр будут проводить специалисты. В сервисе также доступна криминалистическая экспертиза. Купить автомобиль можно будет через несколько часов после осмотра.
В программе можно приобрести леворульные машины с пробегом не более 200 тысяч км. Возраст автомобиля не должен составлять больше 10 лет.
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