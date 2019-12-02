Сбербанк запустил вклады с повышенной ставкой
Сбербанк в преддверии нового года объявил о запуске двух вкладов с повышенными ставками. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что вклады "Новогодний бонус" и "Выгодный старт" являются непополняемыми с минимальной суммой вклада 50 тысяч рублей.
Вклад "Новогодний бонус" со ставкой от 4,85% до 5,25% можно открыть до 15 января 2020 года всем клиентам Сбербанка.
Вклад "Выгодный старт" доступен только тем, кто не имел вклады в Сбербанке с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019-го. Ставка по этому вкладу 5 до 5,85% годовых, открыть его можно до конца января.
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