Сбербанк зафиксировал трехкратное сокращение числа мошеннических звонков

Количество звонков мошенников гражданам России упало в три с лишним раза с начала весны нынешнего года, однако успокаиваться ещё не время. Такую оценку ситуации в этом плане дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он выступил на SOC forum 2024.

По данным Кузнецова, число звонков злоумышленников сократилось до 6-6,5 миллиона в сутки с пиковых 20 миллионов в феврале-марте. По мнению замглавы Сбера, персональные данные россиян утекают в основном не из кредитных организаций, а из интернет-магазинов и медицинских учреждений.