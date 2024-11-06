Сбербанк зафиксировал трехкратное сокращение числа мошеннических звонков

Количество звонков мошенников гражданам России упало в три с лишним раза с начала весны нынешнего года, однако успокаиваться ещё не время. Такую оценку ситуации в этом плане дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он выступил на SOC forum 2024.

По данным Кузнецова, число звонков злоумышленников сократилось до 6-6,5 миллиона в сутки с пиковых 20 миллионов в феврале-марте. По мнению замглавы Сбера, персональные данные россиян утекают в основном не из кредитных организаций, а из интернет-магазинов и медицинских учреждений.

В МВД рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

При этом, по словам Кузнецова, одновременно со снижением числа мошеннических звонков повысилось их качество с точки зрения обмана. «Разводки стали более продуманными», - цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» зампреда Сбера. На этом фоне растет объем похищенных средств, констатировал Кузнецов. Согласно прогнозу, по итогам 2024 года у россиян может быть похищено таким способом до 250 миллиардов рублей, а ущерб для экономики приблизиться к 1 триллиону рублей.

Кузнецов также обозначил несколько тенденций в области мошенничества на 2025 год. Злоумышленники будут более широко применять искусственный интеллект, в том числе дипфейки, а также организовывать атаки на организации и граждан.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныМошенникиСбербанк

Горячие новости

Все новости

партнеры