Сбербанк зафиксировал трехкратное сокращение числа мошеннических звонков
Количество звонков мошенников гражданам России упало в три с лишним раза с начала весны нынешнего года, однако успокаиваться ещё не время. Такую оценку ситуации в этом плане дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он выступил на SOC forum 2024.
По данным Кузнецова, число звонков злоумышленников сократилось до 6-6,5 миллиона в сутки с пиковых 20 миллионов в феврале-марте. По мнению замглавы Сбера, персональные данные россиян утекают в основном не из кредитных организаций, а из интернет-магазинов и медицинских учреждений.
При этом, по словам Кузнецова, одновременно со снижением числа мошеннических звонков повысилось их качество с точки зрения обмана. «Разводки стали более продуманными», - цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» зампреда Сбера. На этом фоне растет объем похищенных средств, констатировал Кузнецов. Согласно прогнозу, по итогам 2024 года у россиян может быть похищено таким способом до 250 миллиардов рублей, а ущерб для экономики приблизиться к 1 триллиону рублей.
Кузнецов также обозначил несколько тенденций в области мошенничества на 2025 год. Злоумышленники будут более широко применять искусственный интеллект, в том числе дипфейки, а также организовывать атаки на организации и граждан.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава СПЧ Фадеев: В РФ нет традиции укутывать женщин с головы до ног
- Чиновник оскорбил школьника за вопрос губернатору Приморья
- СМИ: «Мисс Россию» Никитчук заподозрили в контрабанде драгоценностей
- Сотрудники МЧС спасли семь человек на пожаре в жилом доме в центре Москвы
- В Кремле отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
- «Быстрее инфляции»: Зарплаты в IT выросли за год на 18%
- Сбербанк зафиксировал трехкратное сокращение числа мошеннических звонков
- Силуанов призвал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций
- Аренда квартир в России подорожала за год на треть
- СМИ: ВСУ могут готовить наступление на российское приграничье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru