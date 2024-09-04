Сбербанк выявил схему мошенничества на 25 миллионов рублей

По его словам, в результате действий злоумышленников пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей. Сначала аферисты опустошили счета пострадавших в разных банках, затем стали убеждать брать кредиты. Затем дело дошло и до продажи квартиры.

Близкий родственник пожилых россиян обратился в ближайший офис Сбербанка, сотрудники которого, по словам Кузнецова, «открыли пожилой паре глаза на происходящее».

В результате сделка по купле-продаже квартиры была вовремя отменена.

Сбербанк с начала года предотвратил хищения средств клиентов на сумму более 200 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

