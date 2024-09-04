Сбербанк выявил схему мошенничества на 25 миллионов рублей
Сбербанк узнал о схеме мошенничества, которая продолжалась два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.
По его словам, в результате действий злоумышленников пожилая пара чуть не потеряла квартиру стоимостью 25 миллионов рублей. Сначала аферисты опустошили счета пострадавших в разных банках, затем стали убеждать брать кредиты. Затем дело дошло и до продажи квартиры.
Близкий родственник пожилых россиян обратился в ближайший офис Сбербанка, сотрудники которого, по словам Кузнецова, «открыли пожилой паре глаза на происходящее».
В результате сделка по купле-продаже квартиры была вовремя отменена.
Сбербанк с начала года предотвратил хищения средств клиентов на сумму более 200 миллиардов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru