ВТБ предупредил о схеме мошенников с арендой банковских карт

Мошенники начали брать банковские карты в аренду у так называемых дропов для вывода похищенных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, передает РИА Новости.

Как отметили в банке, ранее мошенники выкупали карты, избавляясь от них после транзакций. Однако теперь злоумышленники пытаются перевести ответственность на людей, изначально владевших картами. При совершении преступления они используют сторонние счета и карты с логинами и паролями в приложениях банков, которые берут в аренду у пользователей. Мошенники убеждают дропов в безопасности их действий, обещая легкий и легальный заработок.

Как отметил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, граждане «охотно верят», что передача карты на время совершенно безопасна. Однако это грозит множеством рисков, от включения в черные списки банков до соучастия в уголовном преступлении. Кроме того, мошенники могут оформить на дропов кредиты, оставив их с долгами.

Ранее в ВТБ предупредили, что злоумышленники выманивают у пенсионеров личные данные для хищения средств под видом оформления полиса ОМС, скидки на услуги ЖКХ или перерасчета пенсии, пишет Ura.ru.

