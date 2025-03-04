Сбербанк: В 2024 году телефонные мошенники похитили у россиян 295 млрд рублей
Телефонные мошенники в 2024 году похитили у россиян не менее 295 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Выступая на совместном совещании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации он подчеркнул, что ключевым словом является «не менее».
«Потому что если честно, такая оценка скоромная, по нашему видению она значительно выше», - заключил Кузнецов.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ряд российских банков занижали текущий уровень мошенничества и не передавали в базу обращения обманутых клиентов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru