Сбербанк: В 2024 году телефонные мошенники похитили у россиян 295 млрд рублей

Выступая на совместном совещании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации он подчеркнул, что ключевым словом является «не менее».

«Потому что если честно, такая оценка скоромная, по нашему видению она значительно выше», - заключил Кузнецов.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ряд российских банков занижали текущий уровень мошенничества и не передавали в базу обращения обманутых клиентов, сообщает RT.

