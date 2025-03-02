IT-эксперт: Кнопка отписки от рассылки в почте может быть фишингом

Кнопка «отписаться от рассылки» в электронной почте может являться фишингом. Об этом сообщает издание «Lenta.ru» со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев такая кнопка является безопасной, однако иногда мошенники могут использовать ее для перехода на фишинговый ресурс. Кузьменко рассказал, что, если правонарушители подделали письмо и встроили в него опасную кнопку, почтовый сервис не всегда может распознать вредоносную ссылку.