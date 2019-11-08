Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-приложения и банкоматов

8 ноября 201919:34

В Сбербанке заявили об устранении сбоя при проведении операций в системе «Сбербанк Онлайн» и на устройствах самообслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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Ранее сегодня стало известно, что пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» столкнулись со сложностями в его работе. Проблемы фиксировались при входе в приложение, а также при проведении операций в банкоматах и отделениях Сбербанка. По данным портала Downdetector, сообщения о неполадках начали поступать примерно в 16:00 по Москве.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов Сбербанка произошел 11 октября.

Сбербанк создал мощнейший суперкомпьютер в России

Ранее НСН писала, что Сбербанк намерен приобрести миноритарную долю Mail.Ru Group у Газпромбанка. Об этом сообщили в самой компании. Отмечается, что соглашение планируется оформить до конца этого года.

Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров в эфире НСН заявил, что Греф сделал из Сбербанка неуправляемого монстра.

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ФОТО: Flickr//Gushchin24
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