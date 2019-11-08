Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-приложения и банкоматов

Ранее НСН писала, что Сбербанк намерен приобрести миноритарную долю Mail.Ru Group у Газпромбанка. Об этом сообщили в самой компании. Отмечается, что соглашение планируется оформить до конца этого года.

Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров в эфире НСН заявил, что Греф сделал из Сбербанка неуправляемого монстра.

