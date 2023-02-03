Сбербанк установил первые стационарные банкоматы в Симферополе
Сбербанк установил в Симферополе свои первые стационарные банкоматы, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что четыре устройства «Сбера» появились «на партнёрских площадках» - в супермаркетах и торговых центрах. Настройка и работа банкоматов будет налажена в течение недели.
«До конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах сети ПУД в Симферополе, Севастополе и Ялте заработают банкоматы Сбербанка», - добавили в кредитной организации.
Ранее первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что кредитная организация надеется к концу 2023 года открыть филиал в Китае, сообщает RT.
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