Сбербанк усилил меры безопасности на своих объектах из-за поджогов
Сбербанк усилил меры безопасности своих объектов на фоне участившихся попыток поджога банкоматов и офисов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
По информации компании, число попыток поджога административных зданий и банков, осуществленных злоумышленниками под влиянием мошенников, за последнюю неделю увеличилось на 30%.
Отмечается, что телефонные мошенники связываются с жертвами и обещают вернуть им украденные деньги, если граждане выполнят определенные противоправные действия. Аферисты также объясняют собеседникам, что этим они якобы окажут содействие в поимке преступников, поэтому предлагают, например, поджечь банкомат.
В пресс-службе добавили, что в приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Безопасность» пользователи могут активировать определитель звонков мошенников и подключить антивирус.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в столичном регионе по поручению мошенников за минувшие сутки было совершено свыше 10 поджогов и взрывов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru