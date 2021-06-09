Сбербанк рассказал, как мошенники получают данные пользователей

Банк обнаружил 12 площадок на теневом рынке, где можно купить информацию мобильных операторов, платежных систем, а на девяти из них можно приобрести даже данные банковских карт, сообщила «Свободная пресса».

Кузнецов подчеркнул, что информация попадает в сеть чаще всего из-за скомпрометирования баз данных внешних сервисов. Среди них службы доставки, государственные учреждения и прочие сервисы, которые хранят данные о пользователе, пишет ФАН.

