Сбербанк рассказал, как мошенники получают данные пользователей

Мошенники покупают данные россиян через теневой рынок, при этом туда они попадают из сервисов по доставке товаров, госучреждений и интернет-магазинов, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Мошенники стали обманывать граждан при фальшивом приеме на работу

Банк обнаружил 12 площадок на теневом рынке, где можно купить информацию мобильных операторов, платежных систем, а на девяти из них можно приобрести даже данные банковских карт, сообщила «Свободная пресса».

Кузнецов подчеркнул, что информация попадает в сеть чаще всего из-за скомпрометирования баз данных внешних сервисов. Среди них службы доставки, государственные учреждения и прочие сервисы, которые хранят данные о пользователе, пишет ФАН.

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