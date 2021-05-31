Мошенники стали обманывать граждан при фальшивом приеме на работу

Ищущие работу граждане обращают внимание на высокооплачиваемую работу, которую предлагают мошенники, и начинают с ними переписку. Злоумышленники требуют от соискателей открыть банковский счет и передать им учетные данные якобы для перевода зарплаты. Мошенники могут взять кредит на имя пользователя и присвоить все средства себе, пишут «Известия».

Окошкин отметил, что обычно эта операция занимает несколько дней. По его словам, методы выявления и предотвращения таких преступных действий уже разработаны, рассказало ФАН. Окошкин подчеркнул, что особенно привлекательными для злоумышленников являются студенты, которые в летний период ищут подработку, сообщило URA.RU.

