Мошенники стали обманывать граждан при фальшивом приеме на работу

Злоумышленники предлагают россиянам большую зарплату и комфортные условия труда, после чего обманом выводят деньги с личных счетов жертв, рассказал РИА Новости директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Телефонные мошенники ежемесячно зарабатывают на россиянах до 5 млрд рублей

Ищущие работу граждане обращают внимание на высокооплачиваемую работу, которую предлагают мошенники, и начинают с ними переписку. Злоумышленники требуют от соискателей открыть банковский счет и передать им учетные данные якобы для перевода зарплаты. Мошенники могут взять кредит на имя пользователя и присвоить все средства себе, пишут «Известия».

Окошкин отметил, что обычно эта операция занимает несколько дней. По его словам, методы выявления и предотвращения таких преступных действий уже разработаны, рассказало ФАН. Окошкин подчеркнул, что особенно привлекательными для злоумышленников являются студенты, которые в летний период ищут подработку, сообщило URA.RU.

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