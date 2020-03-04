«Сбербанк» построил модели распространения коронавируса в РФ

«Сбербанк» построил три вероятных модели распространения коронавируса в России. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава банка Герман Греф.

Модели были спроектированы при помощи искусственного интеллекта финансовой организации. По словам Грефа, все три модели показывают «достаточно неплохую» картину.

Глава банка отметил, что у вируса может быть 2 волны – весенняя и осенняя. Модели были созданы с целью понимания возможных реакций рынка.



