Сбербанк поднимет ставки по ипотеке и потребительским кредитам
Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что в связи с повышением ключевой ставки Центробанка РФ, ставки по ипотеке вырастут на два процентных пункта. В случае одобрения заявок, поданых до 22 августа, кредит можно будет оформить по прежним ставкам.
Также Сбербанк с 18 августа увеличивает размер минимальной ставки по потребительским кредитам. В первом месяце она сохранится на уровне 4% годовых, а со второго составит 14,5% годовых.
Кроме того, Сбербанк увеличил размер кешбэка - клиенты смогут вернуть бонусами «Сберспасибо» 2,5% от ставки по кредиту.
Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых с целью возвращения инфляции к цели 4% в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru