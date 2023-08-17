Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

«Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12 процентов годовых», — отметили в банке.

Ставка в 12% доступна владельцам вкладов линейки «Лучший процент», открываемых на три года. Также ставки вырастут при увеличении клиентами баланса срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода с валютных продуктов.

Во вторник Банк России внепланово повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов, напоминает Ura.ru.



