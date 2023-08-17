Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк в связи с повышением ключевой ставки Центробанка увеличил ставки по рублевым вкладам. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12 процентов годовых», — отметили в банке.
Ставка в 12% доступна владельцам вкладов линейки «Лучший процент», открываемых на три года. Также ставки вырастут при увеличении клиентами баланса срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода с валютных продуктов.
Во вторник Банк России внепланово повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru