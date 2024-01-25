Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской
Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской, сообщение опубликовано на Федресурсе.
Отмечается, что банк хочет добиться признания нового статуса для Алексея Блиновского, который подтвердит его несостоятельность. Муж блогера выступает в качестве индивидуального предпринимателя.
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета. О продлении ареста имущества родственников блогера до 26 апреля ходатайствовал СК. Суд удовлетворил просьбу следственных органов.
Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, передает «Радиоточка НСН».
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