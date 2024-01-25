Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской, сообщается в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета. О продлении ареста имущества родственников блогера до 26 апреля ходатайствовал СК. Суд удовлетворил просьбу следственных органов.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блогера поместили под домашний арест, передает «Радиоточка НСН».

