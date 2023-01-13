Сбербанк отключит устаревшие приложения на смартфонах с 16 января

Клиентам кредитной организации, которых затронут меры, направят смс-уведомление о необходимости загрузить более новую версию приложения. Пользователи смогут обновить мобильный банк или пользоваться сервисом через браузер.

Обновление «Сбербанк-Онлайн» доступно на сайте организации или в магазине приложений RuStore (для Android), при этом программу для iOS можно установить в офисе банка.

В «Сбере» добавили, что изменения коснутся небольшого числа пользователей.

