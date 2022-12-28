Сбер начал устанавливать свое приложение на устройства Apple в отделениях

Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение на устройства Apple в отделениях. Об этом сообщил первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев, передает ТАСС.

Отмечается, что уже пять тысяч офисов по всей стране выполняю такую функцию.

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«Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение», - сказал Царев.

В апреле приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно в магазине приложений AppStore из-за санкций. В августе в App Store появился аналог -приложение СБОЛ, но позже оно также было удалено из магазина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМобильное ПриложениеСбербанк
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