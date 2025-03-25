Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу автокредита
Сбербанку выписали штраф за ненадлежащую рекламу автокредита. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
В пресс-службе ведомства заявили, что речь идёт о рекламе, которая транслировалась на динамической конструкции в Москве. В ней говорилось о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страховке.
«Часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита, отсутствовала», - говорится в сообщении.
В ведомстве решили, что таким образом кредитная организация вводит потребителей в заблуждение.
Ранее ФАС трижды оштрафовала «Альфа-банк за ненадлежащую рекламу, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru