Таксисты пожаловались в ФАС на цены «АвтоВАЗа»
Ассоциация «Национальный совет такси» заподозрила компанию «АвтоВАЗ» в завышении цен на автомобили Lada для таксомоторных перевозок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо объединения.
Отмечается, что НСТ указал на завышение стоимости моделей Lada Granta и Lada Vesta.
Ассоциация обратилась в Федеральную антимонопольную службу. В ведомство направили письмо за подписью исполнительного директора НСТ Наталии Лозинской, в котором объединение просит ФАС дать оценку законности действий автопроизводителя. В федеральной службе подтвердили получение обращения, по данным ФАС, оно рассматривается.
Ранее «АвтоВАЗ» предупредил о повышении цен на автомобили Lada Granta и Niva Legend в среднем на 1,8%, начальная стоимость Granta составляет 966 тысяч рублей, Niva - чуть более 1 млн, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru