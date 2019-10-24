Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк опроверг сообщения об очередной утечке персональных данных его клиентов. Как отмечает РИА Новости, в кредитной организации заявили, что ни в самом банке, ни в его дочерних компаниях ничего подобного не было.
В Сбербанке подчеркнули, что вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее, пишет RT.
«Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», - отмечается в сообщении кредитной организации.
Как напоминает НСН, ранее многочисленные СМИ сообщили о том, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. В частности, «Коммерсантъ» писал, что в этой базе находилось около миллиона строк с полными данными граждан – паспорт, прописка, домашний адрес, телефон и т. д. Все они брали в Сбербанке кредит или имеют кредитные карты. Особенность этой утечки заключается в том, что кроме основных данных о человеке, потенциальным покупателям предлагалась запись последнего разговора клиента с кол-центром банка, отмечает РЕН ТВ.
В октябре Сбербанк признал, что у него произошла утечка учетных записей по кредитным картам, касающаяся около 200 человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Гидрометцентр: Европейскую часть России накроет мокрым снегом
- Запашного не удивила атака медведя на дрессировщика
- Песков ответил на вопрос о преемнике Путина
- Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге FIFA
- Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов