Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк опроверг сообщения об очередной утечке персональных данных его клиентов. Как отмечает РИА Новости, в кредитной организации заявили, что ни в самом банке, ни в его дочерних компаниях ничего подобного не было.

В Сбербанке подчеркнули, что вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее, пишет RT.

«Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», - отмечается в сообщении кредитной организации.