Данные миллиона российских заемщиков утекли в Интернет
Данные более миллиона кредитных историй россиян попали в открытый доступ. Как сообщает «Коммерсант», информация попала в интернет из-за утечки с одного из серверов, принадлежащего микрофинансовой организации.
Речь идет о сервисе, который занимается выдачей онлайн-займов. В руки злоумышленников могли попасть паспортные данные, адреса регистрации и фактического проживания, номера телефонов заемщиков, а также информация о кредитах и скоринговый балл, отмечает Ura.ru.
Ранее СМИ сообщили о «сливе» в интернет данных владельцев 60 миллионов кредитных карт Сбербанка. Однако в самом банке сообщили, что речь идет об утечке данных двухсот клиентов.
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