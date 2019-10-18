Данные миллиона российских заемщиков утекли в Интернет

Речь идет о сервисе, который занимается выдачей онлайн-займов. В руки злоумышленников могли попасть паспортные данные, адреса регистрации и фактического проживания, номера телефонов заемщиков, а также информация о кредитах и скоринговый балл, отмечает Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили о «сливе» в интернет данных владельцев 60 миллионов кредитных карт Сбербанка. Однако в самом банке сообщили, что речь идет об утечке данных двухсот клиентов.

