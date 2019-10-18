Данные миллиона российских заемщиков утекли в Интернет

18 октября 201910:22

Данные более миллиона кредитных историй россиян попали в открытый доступ. Как сообщает «Коммерсант», информация попала в интернет из-за утечки с одного из серверов, принадлежащего микрофинансовой организации.

Эксперты оценили последствия утечки данных клиентов Сбербанка

Речь идет о сервисе, который занимается выдачей онлайн-займов. В руки злоумышленников могли попасть паспортные данные, адреса регистрации и фактического проживания, номера телефонов заемщиков, а также информация о кредитах и скоринговый балл, отмечает Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили о «сливе» в интернет данных владельцев 60 миллионов кредитных карт Сбербанка. Однако в самом банке сообщили, что речь идет об утечке данных двухсот клиентов.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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