Сбер заявил о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников

В кредитной организации рассказали, что злоумышленники сообщают гражданину о якобы попытке недобросовестных сотрудников банка оформить на него кредит и похитить деньги, заставляя жертву оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести полученные средства на «безопасный счет».

Получив деньги мошенники начинают расспрашивать гражданина о наличии родственников, которым якобы также грозит опасность. В итоге действия повторяются и в случае успеха злоумышленники обманывают сразу несколько человек.

«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях... В результате несколько человек... лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам», - указал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее Банк России выявил новую схему мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Злоумышленники стали выкладывать в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, которые содержат вирусы.

