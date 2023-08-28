Сбер заявил о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников
Мошенники стали использовать новую схему для кражи денег не только жертвы, но и её родственников, сообщает пресс-служба Сбербанка.
В кредитной организации рассказали, что злоумышленники сообщают гражданину о якобы попытке недобросовестных сотрудников банка оформить на него кредит и похитить деньги, заставляя жертву оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и перевести полученные средства на «безопасный счет».
Получив деньги мошенники начинают расспрашивать гражданина о наличии родственников, которым якобы также грозит опасность. В итоге действия повторяются и в случае успеха злоумышленники обманывают сразу несколько человек.
«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях... В результате несколько человек... лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам», - указал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Ранее Банк России выявил новую схему мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Злоумышленники стали выкладывать в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, которые содержат вирусы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru