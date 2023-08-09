Мошенники придумали новую схему для кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники пользуются новой схемой для угона аккаунтов в Telegram, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Инфосистемы Джет».
Новый способ кражи аккаунтов признан более эффективным, потому что о жертве заранее собирают данные из соцсетей. В том числе, информацию о местах учебы и работы, что повышает шансы расположить к себе жертву.
«Добавляют в группу, где «бывшая коллега» или «знакомый» просит помочь победить в онлайн-голосовании. В сообщении указана ссылка, по которой нужно перейти", – рассказывают специалисты.
При этом в чате проходит оживленное общение, но все, кроме жертвы, - подставные лица. После того, как цель нажимает кнопку для голосования, его просят через социальные сети авторизоваться якобы для борьбы с накруткой.
Впоследствии преступники либо используют аккаунт в личных целях, либо вымогают деньги, пишет издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru