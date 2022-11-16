Сбер возобновил работу SberPay на Android-смартфонах

Сервис бесконтактных платежей SberPay NFC возобновил работу на смартфонах Android, сообщает пресс-служба Сбера.

В Киргизии обслуживание карт «Мир» приостановил ещё один банк

В сообщении кредитной организации отмечается, что речь идёт о гаджетах с технологией NFC и версией операционной системы не ниже 8.1.

В пресс-службе добавили, что сервис доступен для карт платёрной системы «Мир», которые следует подключит посредством приложения «СберБанк Онлайн».

Ранее руководитель Центра арктического туризма «Грумант» Татьяна Агеева заявила, что до конца ноября на Шпицбергене начнут принимать российские банковские карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:СмартфоныПлатежные СистемыПлатежиСбербанк
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