В Киргизии обслуживание карт «Мир» приостановил ещё один банк
Государственный банк Киргизии «Айыл-банк» стал шестой финансовой организацией в республике, приостановившей обслуживание российских карт «Мир».
Как сообщает пресс-служба банка, это вызвано техническими причинами.
«Айыл Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК», — говорится в сообщении.
Ранее о приостановке обслуживания российских карт «Мир» объявили пять киргизских коммерческих банков: «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон» и «Банк Азии».
Ранее в городе Анталья в Турции прошёл митинг против отказа турецких банков работать с картами российской платёжной системы «Мир», сообщает RT.
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