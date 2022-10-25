В Киргизии обслуживание карт «Мир» приостановил ещё один банк

Государственный банк Киргизии «Айыл-банк» стал шестой финансовой организацией в республике, приостановившей обслуживание российских карт «Мир».

Киргизский банк приостановил обслуживание карт «Мир»

Как сообщает пресс-служба банка, это вызвано техническими причинами.

«Айыл Банк» по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК», — говорится в сообщении.

Ранее о приостановке обслуживания российских карт «Мир» объявили пять киргизских коммерческих банков: «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон» и «Банк Азии».

Ранее в городе Анталья в Турции прошёл митинг против отказа турецких банков работать с картами российской платёжной системы «Мир», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиргизияБанкКарта Мир
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры