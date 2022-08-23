Сбер увеличил максимальную сумму потребкредита на любые цели до 30 млн рублей

В сообщении говорится, что максимальная сумма займа увеличена с трёх млн до 30 млн рублей, а также до 10 млн рублей в случае рефинансирования. Также была увеличена предельная сумма кредита, не требующая подтверждения дохода.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков пояснил, что фиксируется положительная динамика спроса.

«Если в июне этого года банк выдал 144 млрд рублей кредитных средств, то в июле - уже 178 млрд рублей. Таким образом, объемы выдачи выросли на 23% за один месяц, а количество выданных кредитов в июле превысило один млн», - уточнил он.

Ранее в Агентстве страховых новостей заявили, что в июле 2022 года в России было выдано более 40 тысяч автокредитов на сумму 48,5 млрд рублей, пишут «Известия».

